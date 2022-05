Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : "Coupez !", le retour en grande forme de Michel Hazanavicius

Soit l’histoire de Rémi (Romain Duris), réalisateur malchanceux qui se voit confier une commande par des investisseurs japonais : mettre en scène, en un seul plan-séquence, un film de zombie de 30 minutes qui sera diffusé en direct sur une plateforme de streaming. "Coupez !" démarre par la vision dudit moyen-métrage, truffé de défauts et de longueurs… Ensuite, l’action nous transporte en flashback dans la préproduction et le "making of" de ce film improbable. C’est alors que le film monte en puissance, et devient de plus en plus désopilant. Duris – pas toujours convaincant dans le registre de la comédie – est ici bien à sa place, très joliment entouré par Bérénice Béjo et Grégory Gadebois. Hazanavicius ne cache pas son admiration pour l’inventivité du film original japonais, et réussit avec ce remake très personnel une comédie qui tranche salutairement avec les habituelles grosses "komédies" françaises.