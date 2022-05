Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : "Boy from Heaven", passionnante immersion au Caire, et "Frère et sœur", caricature du cinéma d’auteur made in France

Dire qu’Arnaud Desplechin est un chouchou du Festival de Cannes, c’est peu dire. Le cinéaste roubaisien est à peu près certain de décrocher une place en sélection officielle à chaque nouveau film. Dans "Frère et Sœur", il raconte – une fois encore – une histoire de famille. Alice, célèbre actrice de théâtre, est brouillée avec Louis, son frère cadet, devenu écrivain réputé, qui n’hésite pas à cracher tout son venin sur elle dans ses livres. L’accident qui précipite leurs deux parents à l’hôpital va les obliger à se croiser et, qui sait, à entamer un dialogue de réconciliation.

Tout est horripilant dans "Frère et Sœur". L’affèterie des dialogues, dans lesquels Desplechin veut faire passer pour de la profondeur existentielle un maniérisme constant. L’enchaînement des séquences, sorte de successions de "moments suspendus" plus artificiels les uns que les autres. La direction d’acteurs, enfin : Marion Cotillard est insupportable en "mater dolorosa" souffreteuse et Melvil Poupaud qui, s’il peut se révéler sobre et juste chez Ozon (dans "Grâce à Dieu"), cabotine et surjoue ici une scène sur deux… "Frère et Sœur", c’est une caricature de cinéma d’auteur, un ectoplasme creux de la Nouvelle Vague. Mais il y a un vrai mystère Desplechin, adulé comme le nouveau Truffaut par la critique parisienne, régulièrement célébré par les César… Allez comprendre !