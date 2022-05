Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : avec "Tori et Lokita", les frères Dardenne reviennent en force sur la Croisette

Avec ce nouveau film, non seulement les frères Dardenne abordent un sujet fort – la survie "underground" de tous ces mineurs non accompagnés – mais ils retrouvent leur style le plus radical et le plus efficace. Ils ne quittent pas leurs deux protagonistes d’une semelle, les quelques personnages secondaires ne leur volent jamais la vedette, et le suspense va grandissant.

Pas de fioriture, pas de scène inutile, en une heure et demie, le film dépeint l’envers du décor : le "struggle for life" de ces émigrés encore dans l’enfance et déjà plongés dans les pires vicissitudes du monde des adultes. Les deux jeunes acteurs non professionnels, Joely Mbundu et, plus encore, le petit Pablo Schils, ont réussi à donner chair à leurs personnages pour que leur souvenir s’imprime en nous, bien après le générique de fin.

Avec "Tori et Lokita, les frères Dardenne pourraient une nouvelle fois se retrouver au palmarès.