Les Crêtes de Spa reviennent ce week-end pour une 45e édition avec 2 nouveautés

Les mythiques Crêtes de Spa, la plus ancienne course nature de Belgique, sont de retour. Celles-ci se dérouleront à nouveau sur deux jours. Un événement organisé par le RCA Spa (le Royal Cercle Athlétique de Spa) et Golazo Sports. Une collaboration qui perdure depuis 2012. Les crêtes de Spa proposent désormais cinq courses, deux trails et deux marches tout au long du week-end. Les courses de 1, 3, 5, 10 et 21 kilomètres se dérouleront ce samedi 25 mars alors que les trails de 32 et 59 kilomètres ainsi que les marches de 10 et 21 kilomètres sont prévues le lendemain. Pour rappel, la première édition des crêtes, en 1977, ne comportait qu’une seule course à allure libre de 21 kilomètres.

Cette fois encore, les épreuves passeront par des lieux bien connus des participants, dont la célèbre côte du Bois de Cherville ou encore la piste de ski du Thier des Rexhons. Cette dernière sera d’ailleurs la difficulté principale des emblématiques 21 kilomètres. Un trophée de la meilleure grimpeuse et du meilleur grimpeur sera donc décerné à la femme et à l’homme les plus rapides sur celle-ci.