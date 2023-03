Les crédits carbone, un outil controversé pour lutter contre la déforestation

Au One Forest Summit, coprésidé par la France et le Gabon du 1er et 2 mars à Libreville, les participants réfléchiront à l'amélioration de ces instruments financiers. Les crédits carbone sont déjà massivement utilisés et selon différentes estimations, le nombre de tonnes de CO2 correspondant (un crédit = une tonne) pourrait être décuplé d'ici 2030, à environ 2 milliards de tonnes.

"Le côté risqué de ce marché, c'est qu'il ne s'autorégule pas", explique César Dugast, du cabinet Carbone 4. "Tout le monde a intérêt à maximiser la quantité de crédits carbone. Le porteur de projet parce qu'il sera ainsi capable de diluer le coût total dans un maximum de crédits. Et l'acheteur, qui souhaite des crédits à bas coût. Et les certificateurs ont intérêt à ce que les projets se multiplient."