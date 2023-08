Les crédits carbone pour préserver les forêts tropicales sont inefficaces, tranche une étude.

Ils ont le vent en poupe auprès des entreprises mais suscitent une méfiance grandissante du côté des associations et du public. Une étude publiée cette semaine démontre que les crédits carbone sont loin de compenser les émissions de carbone des entreprises qui les achètent.

Plébiscités par certaines entreprises et pays, les crédits carbone se présentent comme des outils visant à lutter contre la déforestation. Le principe est le suivant : pour compenser les émissions de carbone liées à leurs activités, les entreprises achètent des crédits carbone qui serviront à investir dans des projets de protection de forêts ou de plantation d'arbres. Un concept qui pourrait s'avérer intéressant mais dont certaines entreprises profitent pour sauter à pied joint dans l’écoblanchiment. On se souvient par exemple de Disney et de la banque JP Morgan, qui auraient acheté des crédits carbone issus de projets de protection de forêts alors que ces dernières n'étaient pas menacées.