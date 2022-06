Les crèches subventionnées bientôt gratuites pour les parents à plus petits revenus

Actuellement, il existe 139 barèmes différents pour calculer le coût de la crèche, en fonction des revenus du ménage. Généralement, ce coût correspond à onze pourcents du salaire. Un système revu et simplifié dans la proposition avancée par la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), en charge de la Petite Enfance pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Je propose un système en 6 tranches, plus juste et plus équitable, particulièrement pour ceux dont le revenu n’atteint pas le seuil de pauvreté et les familles au revenu d’intégration sociale."

La première tranche concerne les revenus à moins de 20.000 euros par an, soit environ 1300 euros par mois. Pour les personnes concernées, l’accès à la crèche serait alors gratuit. "Progressivement, au fil des six tranches basées sur les revenus, on augmente la participation financière des parents."

Par exemple, pour une place en crèche, une mère célibataire avec un bas revenu payera moins qu’un couple disposant de deux salaires confortables. "L’objectif, c’est de faire un calcul qui permettrait à tous les enfants d’avoir accès à un milieu d’accueil de qualité", explique Bénédicte Linard. "Les mille premiers jours de la vie d’un enfant sont déterminants, il est donc indispensable de l’accompagner dans les meilleures conditions."