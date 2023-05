Les crèches de l’intercommunale de Colfontaine adoptent les couches lavables

Dans un second temps, tous les enfants seront concernés et à la clef pour le président de l’intercommunale IRSIA, Mathieu Messin, une réduction des déchets non négligeable. Selon lui, " pour l’ensemble des 5 crèches, soit plus de 230 enfants inscrits, cela représente plus de 120.000 langes jetables par an, soit 18 tonnes de déchets ".

Pour convaincre les puéricultrices, il a fallu trouver le système le moins contraignant possible. " S’il y avait eu un surcroît de travail nous n’aurions jamais obtenu leur adhésion " nous explique Caroline Gosselin, directrice générale de l’IRSIA (Intercommunale du réseau social d’insertion et d’accueil). Elle porte ce projet depuis son arrivée mais jusqu’alors elle n’avait pas trouvé la solution idéale.

C’est le prestataire Snappies qui a su répondre à cette demande. La société, créée il y a 3 ans, a mis en place tout un système de collecte et de lavages des langes avec des critères équivalents à ceux des hôpitaux. Un protocole certifié par Bruxelles Environnement.

Elle fournit les couches déjà prêtes et adaptables à plusieurs crèches de la capitale et aussi à celle de la Commission européenne et développe son activité dans toute la Wallonie.

Les puéricultrices ont reçu plusieurs formations, elles ont pu constater que l’opération est similaire à celle effectuée avec une couche jetable, pas de selles à manipuler, il suffit de mettre le lange lavable dans une poubelle spécifique. Elles sont ensuite vidées dans un container vidé 2 fois par semaine par l’entreprise.