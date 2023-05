Les créateurs de Pokémon se lancent dans un nouveau projet

Et bien, à part la photo d’illustration de l’article, on n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On observe ce qui semble être un samouraï déambulant dans un environnement où forêt et marais coexistent. Encore faut-il que cette illustration soit définie comme du concept art (des illustrations donnant le ton de l’univers) ou une illustration dépeignant l’univers définitif du jeu !

Évidemment, aucune date de sortie n’est encore annoncée vu que le jeu vient d’entrer dans ses premières phases de développement. Selon les projections, on pourrait s’avancer en disant que le jeu est prévu pour 2025 ou 2026.

Aucune information sur la plateforme du jeu n’a été communiquée. Et encore faut-il que Game Freak puisse s’affranchir de la relation qu’il mène avec Nintendo via Pokémon depuis plus de 20 ans !