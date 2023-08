Les Cranberries rééditent leur troisième album

Le troisième album des Cranberries, To The Faithful Departed, sera réédité en édition Deluxe sur vinyle et CD le 13 octobre 2023.

Vendu à plus de six millions d’exemplaires dans le monde et classé numéro un dans six pays, il est devenu l’album du groupe qui s’est le mieux classé dans le Top 200 du Billboard américain.

"Je n’avais pas entendu ces morceaux depuis longtemps, mais j’ai passé de nombreux jours à les écouter attentivement au cours de l’année écoulée", se souvient le batteur Fergal Lawler. Avec le décès tragique de la chanteuse Dolores O’Riordan en 2018, son souvenir de l’enregistrement est doux-amer. "Aussi difficile que cela ait été d’entendre la voix de Dolores, ces chansons m’ont rappelé de bons souvenirs. J’ai été choqué par la puissance de leur son et par les fortes émotions que j’ai ressenties en les écoutant."

Sorti à l’origine le 30 avril 1996, l’album avait présenté à l’époque quatre singles, dont le single "Salvation", numéro un aux États-Unis. Dans cette réédition, l’album original a été remastérisé par John Dent chez Metropolis. Disponible dans sa configuration originale en 1LP, en 2LP et en 3CD (dont le tracklisting de la version numérique est identique), les éditions Deluxe contiennent une abondance de pistes et de matériel bonus. Les configurations 2LP et 3CD comportent trois démos inédites enregistrées avec Tim Palmer à Paris. Vous trouverez également les notes de pochette d’Eoin Devereux avec des contributions des membres restants du groupe ainsi que des documents d’archives, dont des interviews de Dolores.

"Lorsque nous étions en tournée pour notre deuxième album 'No Need to Argue', nous avons commencé à discuter de l’enregistrement du prochain album", se souvient Lawler à propos des origines de l’album. "Nous avions parlé à Island Records de la possibilité d’essayer un nouveau producteur et ils nous ont suggéré Tim Palmer, qui avait travaillé avec Tears for Fears. Nous avons donc décidé de faire une démo de quelques nouvelles chansons avec lui. Nous avions quelques jours de congé à Paris et nous avons enregistré "When You’re Gone", "Free to Decide" et "I Just Shot John Lennon". Tim était un type adorable et les enregistrements sonnaient bien, mais nous avions l’impression qu’il avait un style un peu similaire à celui de Steven Street [qui avait produit les deux albums précédents du groupe] et nous voulions essayer quelque chose de différent. Nous avons beaucoup tourné et nous voulions un son plus direct."

Ils ont alors choisi Bruce Fairbairn, connu pour avoir travaillé avec des groupes de hard rock tels qu’Aerosmith, AC/DC et Van Halen. "À la fin de la tournée, nous avons fait une petite pause et rencontré Bruce et son génial ingénieur Mike Plotnikoff au studio Windmill Lane à Dublin", poursuit-il. "C’était une expérience très différente pour nous et Bruce, car il avait l’habitude de travailler avec des groupes de heavy rock et nous avions l’habitude de travailler avec Steven [Street], mais tout s’est très bien passé. Bruce et Mike ont réussi à capturer ce gros son live que nous recherchions à l’époque, en particulier sur des chansons comme 'Salvation', 'Hollywood' et 'Electric Blue', mais ils ont aussi fait un travail fantastique sur des chansons plus douces comme 'When you’re Gone', 'The Rebels' et 'Bosnia'".

Le coffret numérique et 3CD comprend des prises inédites et des premiers mixages de l’album studio, ainsi que douze titres live rares enregistrés lors de l’album "Free to Decide" du groupe en 1996.