Les CPAS sont de plus en plus sollicités face à la crise énergétique

Difficile de boucler les fins de mois. Une phrase qu’on entend de plus en plus. Hausse des prix, factures d’énergie en augmentation ; cela devient difficile de tout payer. Les CPAS sont davantage sollicités et le profil aussi des demandeurs a changé.

À Namur, le CPAS de la ville observe un grand nombre d’appels téléphoniques depuis plusieurs mois. Dans un premier temps, les personnes à l’autre bout du fil veulent simplement s’informer. "Moi j’ai l’impression qu’ils essayent de savoir ce qui existe comme aides, parce qu’ils se rendent bien compte qu’à un moment donné ils ne pourront plus faire face", explique Isabelle Goyens, la responsable de la cellule énergie du CPAS de Namur. Et le public qui contacte le CPAS est nouveau. On retrouve principalement des personnes issues de la classe moyenne. "Elles doivent faire le pas pour faire la demande d’aide financière, on constate que c’est encore compliqué", ajoute-t-elle.