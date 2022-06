Les CPAS bruxellois font face à une pénurie d'assistants sociaux et ne parviennent pas à recruter, a averti mercredi la Fédération des CPAS bruxellois. Celle-ci demande aux pouvoirs publics d'agir, car le risque de ne pas pouvoir répondre aux besoins fondamentaux des plus précarisés est grandissant.

Les CPAS pointent un manque alarmant de candidats et le fréquent manque de connaissances de base nécessaires chez ceux qui postulent. Selon eux, "les spécificités du travail social en CPAS ne sont pas forcément enseignées ou abordées durant le cursus scolaire des futurs assistants sociaux et le travail en CPAS est parfois dépeint assez négativement." Cela entraine un manque d'intérêt pour le poste. "À cela s'ajoute une difficulté typiquement bruxelloise : les agents sont tenus de réussir leur examen du Selor afin de maîtriser le français et le néerlandais" ajoutent les secrétaires généraux des CPAS bruxellois, dans un communiqué. "Dans la pratique, cette exigence est nécessairement assouplie, mais elle peut néanmoins constituer un frein pour certains candidats. Toutefois, cela n'est généralement pas justifié car, dans la plupart des cas, il existe une base suffisante pour commencer à travailler, puis renforcer progressivement les compétences linguistiques." Les Centres Publics d'Action Sociale pointent également le fait que, si les différents niveaux de pouvoir ont fourni des aides financières, aucun renfort n'a été effectué au niveau structurel. Les CPAS bruxellois demandent donc aux autorités compétentes de mettre en place des actions à court terme afin de revaloriser le métier d'assistant social. Ils suggèrent notamment d'améliorer la formation par une intégration plus large de la matière CPAS au cursus général, de concevoir des formations complémentaires qui déboucheraient sur une meilleure rémunération pour ceux qui les suivent, de réduire la charge de travail administratif et de travailler à la revalorisation de l'image du métier.