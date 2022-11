Après plusieurs arrêts de travail ces derniers mois, les travailleurs des CPAS des 19 communes bruxelloises passent à la grève ce mercredi. Le préavis avait été déposé après une assemblée générale le mois dernier.

L’objectif est toujours de faire entendre les demandes des travailleurs sociaux. Ils dénoncent une surcharge de travail et un manque d’effectifs et alertent sur la nécessité d’un refinancement "structurel, anticipatif et pérenne" des 19 CPAS.

Carine Rosteleur, secrétaire régionale CGSP, et Sophie Querton, présidente du CPAS de Schaerbeek, détaillaient dans Matin Première les difficultés actuelles des CPAS et leurs conséquences.

"Un travailleur social devrait gérer 120 à 130 dossiers, et parfois il arrive à en gérer jusqu’à 180-200. Et c’est beaucoup trop, parce que le travail social, et c’est une revendication des travailleurs sociaux et des syndicats, c’est qu’aujourd’hui, d’une certaine manière, il est fait à la chaîne et ce n’est pas du tout la vocation d’un travailleur social que de voir des gens à la chaîne. C’est plutôt justement de faire un travail, de faire une enquête et d’accompagner réellement les gens pour les sortir de la précarité".