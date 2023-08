Les covers IA, une pratique illégale ?

Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon, Jean Marie Bigard qui reprend le tube de La Reine des Neige ou encore Mélanchon qui s’époumone sur le Roi Lion. Les covers improbables créée grâce à l’IA submergent YouTube et les réseaux sociaux. Une tendance qui cumule plusieurs millions de vues et qui ne manquera pas de vous faire sourire.

Déjà en avril dernier, un nouveau titre du rappeur Drake en duo avec le chanteur The Weekend avait mystérieusement fait surface sur les réseaux. Propulsé dans le top des écoutes sur les plateformes de streaming, le titre avait fait des millions d’écoutes et de vues. Pourtant, aucun des deux artistes n’avait participé à la réalisation du titre "Heart on My Sleeve". Une prouesse rendue possible grâce à l’intelligence artificielle qui permet de plus en plus aisément de plaquer la voix d’un artiste sur une autre musique. Même si Universal Music est parvenu à retirer le morceau des différentes plateformes, le concept a séduit plusieurs utilisateurs chez qui les idées ont germé.

Résultat, YouTube est aujourd’hui rempli de covers IA improbables où chanteurs et célébrités reprennent des titres parfois très étonnants. On peut de cette façon tomber sur Frank Sinatra reprenant "Creep" de Radiohead, Freddie Mercury sur le célèbre "My Heart Will Go On" de Céline Dion ou dans un autre registre Johnny Hallyday interprétant le générique de "Scooby-Doo" ou "Dragon Ball" et Emmanuel Macron entonnant "Bamboléo" des Gipsy King. Le tout avec un pourcentage de réussite souvent impressionnant. Et pour parvenir à un tel résultat, l’exercice n’est pas des plus complexe. Il suffit de créer un modèle que l’on vient ensuite entraîner avec plusieurs chansons d’un même artiste. Une fois la voix apprise, il reste à fournir une chanson d’un autre artiste et la voix originale est remplacée par l’IA.