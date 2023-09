Les coutumes énervantes pratiquées par les restaurants

Je sais que je radote souvent avec ça, mais autant j’aime aller au restaurant, défendre cette profession, comprendre leurs difficultés, comprendre le fait qu’il leur faille augmenter les prix pour sauver des marges acceptables, autant tout ça, autant je suis agacé par quelques tics, notamment dans les restaurants dits de type " brasserie ", où l’uniformité règne parfois en maître ou en maîtresse, je ne sais jamais quand il faut féminiser.

Je ne vais même pas vous bassiner avec les tics de la carte, probablement dictés par quelques influenceurs qui radotent pire que moi, ou pire encore, par les grands fournisseurs de produits presque prêts à l’emploi – le pire étant pour moi, cette abomination qu’est le café gourmand aux macarons tout faits – non, je pense aux tics de présentation, qui d’ailleurs souvent sont en fait des gaspillages de nourriture et d’argent, et qui distraient l’attention du mangeur de ce qu’il se passe éventuellement d’intéressant dans l’assiette.

Mon premier ennemi juré, c’est le faux panier à frites en métal et son proche cousin, le faux cornet en porcelaine. Jamais, au grand jamais on ne cuira les frites dans ce petit panier même pas bon pour figurer dans une dînette. Qui plus est, les trous vont faciliter déperdition de chaleur et la déperdition de chaleur est l’ennemie numéro un de la frite, même si on m’objectera que la frite doit pouvoir respirer, certes, mais respirer par le haut (du panier) lui suffit.

Et débarrassons-nous par la même occasion du cornet de frites en porcelaine. C’est une horreur esthétique, nous sommes d’accord, parce qu’évoquer ce vrai monument qu’est le vrai cornet de frites, cône carton enveloppé de papier, pour nous fourguer cet ersatz, qui n’a de plus même pas de sens, mais qui a inventé cela, qu’on nous l’amène, séance tenante.