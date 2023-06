Les courts de tennis, nouveaux terrains de jeu de la mode

Si elle cumule aujourd'hui près d'un million de vues sur TikTok, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'est née la tendance 'tenniscore' mais sur les podiums. Sous l'impulsion de la maison Miu Miu, qui a signé le retour de la mini-jupe plissée et lancé son Miu Miu Tennis Club dès l'été 2022, la mode inspirée de l'univers de la petite balle jaune a fait son chemin, doucement mais sûrement, jusqu'à devenir un véritable phénomène.

Non seulement la plupart des grandes maisons de luxe, et géants du prêt-à-porter, ont misé sur la célèbre panoplie du style preppy - polo, jupe plissée, robe sporty chic, casquette, et socquette - mais celle-ci s'est vue propulsée au rang d'incontournable avec l'émergence du fameux 'quiet luxury' qui cumule de son côté plus de 150 millions de vues sur le réseau social chinois. Car si le 'tenniscore' se distingue aujourd'hui, c'est bel et bien par son aspect rétro chic, évoquant la garde-robe des joueuses - amatrices ou professionnelles - des décennies passées.