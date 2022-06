Les cours particuliers vont-ils devenir indispensables pour réussir ?

"La problématique va résider dans les années charnières.", explique Ron Kelijman, qui travaille pour une plateforme de soutien scolaire. "Lorsqu’un élève va arriver en première secondaire, le professeur de secondaire va plutôt avancer dans sa matière de première secondaire. Et il ne va pas spécialement revenir sur les bases de sixième primaire ! C’est pareil quand on passe dans le cycle supérieur, donc quand on passe en quatrième secondaire. Ou quand on change de degré pour certaines écoles, ou quand on passe dans l'enseignement supérieur."