Les cours ouverts à l’université de Namur pour démystifier une institution "pas si austère"

Plus loin, à la faculté de médecine vétérinaire, un cours de troisième baccalauréat se tient au sous-sol. Pas de ton professoral ici mais des travaux pratiques de neuro-anatomie. Au programme, compréhension du système nerveux des membres d’un animal avec, de vrais sabots de chevaux : "Ceux-qui viennent ici savent à quoi s’attendre s’ils ont l’ambition de faire de la médecine vétérinaire, explique Jean-Michel Vandeweerd, professeur d’anatomie. Les rhétos découvrent à quoi ressemble leur futur métier et ils voient que ce n’est plus l’enseignement classique, ils vont devoir prendre les choses en main".

Entre 700 et 800 élèves participent à ces cours ouverts gratuits d’une semaine et passent par le centre névralgique d’infos études de l’université. Certains tenteront d'affiner leur souhait d'orientation, d’autres ont les idées plus claires confirmées ou non grâce aux aussi aux échanges avec étudiants et professeurs. De quoi rassurer grâce à cette initiative lancée dans les années 90 et qui n'a pas tellement changé contrairement à l’université : "Elle ne fait pas moins peur mais ça contribue à dédramatiser et ça permet de se dire qu’il y a autre chose que les grands auditoires. L’enseignement universitaire aujourd’hui c’est bien autre chose", détaille Michel Bosquet, responsable du service.