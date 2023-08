Les cours collectifs de Yoga : la grande tendance sportive sur Bruxelles

Y aura-t-il à l’avenir des salles de classe de yoga à tous les coins de rue de Bruxelles ?

La tendance s’implante en tout cas de plus en plus dans la capitale, avec comme moment pivot la crise sanitaire. Aujourd’hui, on peut estimer à 500 le nombre de cours de yoga donnés chaque semaine sur Bruxelles.

"Selon moi, le succès du yoga s’explique par le fait qu’il lie deux choses que les gens recherchent énormément pour l’instant : le sport et une certaine forme de spiritualité", explique Victoria Bardiaux. "Ce n’est peut-être que mon impression, mais on a perdu cette connexion au religieux, cette habitude de se rassembler dans des lieux de culte, à l’église par exemple pour les Catholiques. On va aujourd’hui essayer de se rassembler dans d’autres endroits, et le yoga contient cette dose de spiritualité que les gens recherchent."

Combiner pratique sportive et intériorité serait alors la recette gagnante du Yoga ? Pierre Rousseaux, Le fondateur de Yoga Room, numéro 1 du yoga sur Bruxelles, le pense aussi : "le yoga, c’est un peu le sport 2.0, si je puis dire. Dans les décennies qui viennent de s’écouler, les chaînes et les clubs de fitness ont ouvert en nombre en mettant en avant le culte du corps. Aujourd’hui, le yoga amène en plus de ce culte du corps celui de l’esprit." Selon le business man, le yoga est une tendance qui n’est pas à son apogée à Bruxelles et qui va résister dans le temps : "c’est une méga trend pour les cinquante prochaines années et aujourd’hui, Le yoga fait clairement partie des sports qui tirent vers le haut le business du cours collectif".

Le coût de tels cours collectifs s’élève aux alentours de vingt euros et de nombreuses formules d’abonnement existent. Entre des cours au sein d’enseignes reconnues et des initiatives plus intimistes, l’offre ne cesse de se diversifier à Bruxelles.