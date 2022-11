Les courges : Carlo nous en dit plus sur ces trésors de bienfaits

Il existe 800 variétés de qui sont un trésor de bienfaits. Les courges sont des cucurbitacées faciles: elles se conservent, sont faciles à cuisiner. Et point de vue nutrition, il y a plein de bonnes choses dedans, car elles contiennent: potassium, cuivre, vitamines A, E, C et flavonoïdes. Le potimarron est notamment via les flavonoïdes, cardioprotecteur, bon pour les intestins et hypoglycémiant.

Attention, certaines courges ne sont pas comestibles ! Les courges dites décoratives ou coloquintes sont toxiques à cause de la cucurbitacine. Un indice : amères à cru, crachez si ça arrive dans votre bouche !

Important, les courges, il faut toutes les cuire, car certaines ont de la cucurbitacine à l’état de traces.

Potimarron cucurbita maxima, comme le potiron cucurbita maxima aussi. Citrouille cucurbita pepo: la différence est au niveau du pédoncule, qui est strié. Butternut : cucurbita moschata Potiron : notre ami car il ne se pèle pas.

Allez on les fait rôtir !