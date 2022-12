Les coups de coeur BD de l’année 2022 de Thierry Bellefroid

Le premier choix est abordable par tous les publics, jeunes ou moins jeunes, habitués à lire de la bande dessinée ou non. Bruno Duhamel nous raconte l’histoire touchante d’une personne âgée habitant en haut d’une falaise en Normandie. Après que le maire ait tenté de la déloger, il est persona non grata dans son propre village. Les médias n’ont pas attendu longtemps avant de s’emparer de l’histoire et la falaise devient alors un lieu de pèlerinage, attirant ainsi les touristes. Un jour, un bout de la falaise s’effondre, faisant une victime. L’opposition compte alors bien en profiter pour retourner la situation à son avantage. Ce scénario offre plusieurs niveaux de lecture et est accompagné de dessins faciles d’accès, de quoi ravir un large public.

Jamais : Le Jour J est paru aux éditions Grand Angle.