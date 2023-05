Les coups de cœur de "C’est du Belge"

Ce vendredi 19 mai, Gerald Watelet est au Chalet Robinson, pour une émission spéciale consacrée aux coups de cœur de la rédaction.

Six talents, six trophées dans six catégories : de la scène à la gastronomie en passant par la mode, le sport, le déco design sans oublier les logements d’exception, autant de talents qui méritent bien une mise en lumière et un trophée signé "C’est du Belge".