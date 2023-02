Les couples mythiques de l’histoire du cinéma

Richard Gere et Julia Roberts

Pretty Woman raconte l’histoire d’amour entre un jeune et riche homme d’affaires et une prostituée. Le fantasme de Cendrillon. Pourtant, à l’origine, la fin du film devait être beaucoup plus tragique que dans la version qu’on connaît. Finalement, le réalisateur optera pour une fin plus heureuse que ce qui avait été prévu.