Les couples les plus puissants de la mode : Yves Saint Laurent & Pierre Bergé, les Beckham, ...

Issus de la scène musicale, Jay-Z et Beyoncé sont déjà des stars planétaires lorsqu'ils se rencontrent. S'ils n'ont pas eu nécessairement besoin l'un de l'autre pour se hisser au sommet, leur couple leur a forcément donné des ailes, au point de bâtir, là encore, un empire, sans doute l'un des plus puissants de l'industrie musicale mais aussi de la mode, et plus largement du luxe.

C'est en duo, et parfaitement assortis, qu'ils foulent les tapis rouges et cérémonies les plus prestigieux.

A l'instar de la dernière communication de Tiffany & Co., ils participent ensemble aux campagnes les plus puissantes… A propos d'amour, bien sûr, encore et toujours.

"Ce sont les nouveaux Kennedy de la diversité. Ce qui est fascinant, c'est que chacun avait une - et sa - personnalité et que les deux ensembles forment quelque chose de détonnant, d'atomique. Et la pub de Tiffany & Co. est en quelque sorte le reflet de leur histoire car c'est le rêve américain, ils montrent que tout le monde peut y arriver. Ils sont partis de rien et ont réussi. Et leur impact est très fort dans le luxe. Tout cet imaginaire qu'ils sont en train de construire autour d'eux, c'est très haute couture, haute joaillerie, haute coiffure, haut tailoring. Avec Jay-Z et Beyoncé, tout est carré. Il y a de la rigueur, il y a du travail et de l'excellence".