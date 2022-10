Les coupes plus chères pour les femmes dans les salons de coiffure : injuste ou justifié ?

En posant la question au salon de coiffure, on lui répond que coiffer un homme demande moins de travail, mais aussi que le temps, la manière et les techniques de coiffage sont différents.

Même son de cloche du côté de la Fédération des salons de coiffure, Febelhair. Son vice-président, Patrick Dumont précise aux Grenades : "Les coiffeurs et les coiffeuses ne discriminent bien entendu pas en fonction du genre. Cette différence de prix s’explique par le temps qu’ils consacrent aux client·es. Par ailleurs, j’ai trouvé des salons de coiffure dans lesquels la coupe pour les hommes est plus chère, notamment dans des salons spécialisés dans les coupes masculines. En général, coiffer une femme demande d’utiliser des techniques plus complexes, c’est pour cela aussi qu’il y a une différence dans nos formations. Si on coiffait une femme de la même manière que l’on coiffe un homme, elle reviendrait le lendemain dans le salon pour que l’on rectifie les dégâts !"

Face à ces explications, Pauline se questionne : "Est-ce qu’une différence de technique pourrait vraiment expliquer cette différence de prix ? J’en doute. J’ajouterai aussi que s’il y a une différence de technique ou de temps j’aimerais le savoir et pouvoir faire un choix éclairé sur la technique que je choisis ou le temps et l’argent que je consacre à mes cheveux".

Que se passe-t-il d’ailleurs quand une femme porte les cheveux courts et qu’un homme porte des cheveux longs ? "Beaucoup de coiffeurs indiquent cette différence entre cheveux longs et cheveux courts dans leurs tarifs. Dans les salons de ma femme par exemple, si un homme vient avec des cheveux longs et demande une coloration, il paiera le même prix qu’une femme qui demanderait la même chose", souligne Patrick Dumont.

Vérifications faites, dans le salon fréquenté par Pauline, il existe bien une différence de tarifs entre cheveux longs et cheveux courts… mais celle-ci est également genrée. Selon les tarifs renseignés par le salon, un homme aux cheveux courts qui demanderait le forfait "shampoing coupe et coiffage" devrait payer 56 euros, une femme qui porte les cheveux courts et qui demanderait le même forfait devrait sortir 81 euros de son portefeuille.