Les couloirs humanitaires, c'est quoi ?

Lundi 7 mars, l'armée russe annonçait l'ouverture de couloirs humanitaires et la mise en place de plusieurs cessez-le-feu locaux pour permettre l’évacuation de civils ukrainiens. Sauf que ces couloirs évoqués par la Russie mènent en fait… en Russie ou en Biélorussie (alliée de Moscou).

Les autorités ukrainiennes affirment de leur côté qu’environ 100.000 civils ont pu fuir les bombes en empruntant ces corridors.

On l'a vu cette semaine, ces couloirs ne sont pas toujours respectés et leur mise en place n'est pas une mince affaire. Et pour beaucoup, c'est un concept qui n'est pas toujours facile à comprendre.