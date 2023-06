Les coulisses du pouvoir : Vivaldi, c’est la fin… de la crise

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib serait donc tirée d’affaire. Hier, le PS et, dans un second temps, Ecolo – ont annoncé qu’ils voteront la motion pure et simple.

Arguments avancés ? "Le parti socialiste est un parti responsable. Il n’entend pas altérer la stabilité du gouvernement." Même si les informations données par la ministre n’ont pas permis de rétablir la confiance, le PS ne veut pas que la crise se prolonge. Dans la même veine, Ecolo, non plus, ne veut pas risquer une crise. "Pas mettre en péril la stabilité du pays." Là aussi, les excuses sont jugées insuffisantes, mais la promesse de réformer la procédure de délivrance des visas, est retenue.

Au-delà des déclarations, ce dernier épisode demande de revenir sur le texte même des motions qui seront examinées ce jeudi. La "motion pure et simple" du MR, motion de confiance, si elle est adoptée, rend, par nature, caduque les autres motions déposées par l’opposition flamande. Pour le dire simplement, si la confiance est votée, les motions de méfiance tombent. Or, précisément, cette motion "pure et simple" vise à la fois la ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre. Le sort d’Hadja Lahbib est lié dans ce texte à celui d’Alexander De Croo. Cette motion est la première à être soumise au vote. En cas de rejet, tout le gouvernement est sur la sellette. En cas d’adoption, l’affaire est close. Fin de l’histoire.