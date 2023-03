Les coulisses du pouvoir : séisme en Turquie, la nature n’est pas la seule responsable

Ce qui fâche aussi certains commentateurs, c’est le constat que la taxe séisme (impôt adopté en 99 au lendemain du tremblement de terre d’Izmir) n’a pas rempli sa promesse. Le prélèvement existe depuis bientôt 25 ans, mais l’argent récolté n’aurait pas servi à consolider le bâti. A en croire un ancien ministre des finances d’Erdogan, les sous auraient servi à construire des infrastructures civiles, route ou aéroport. Ce serait là à l’œuvre le triste principe qui veut qu’en politique, ce qui ne se voit pas (la construction antisismique) est souvent oublié au détriment du plus visible.

Fait rare, la contestation a repris en Turquie. Ce qui ne s’était plus vu – ni entendu depuis le soulèvement de la Place Taksim en 2013 – et qui, notons-le, trouvait là encore sa source dans une affaire immobilière. Ce week-end, les supporters de deux clubs de foot ont fait entendre leur voix. Dans les tribunes des supporters du Besiktas et de Fenerbahçe, on a entendu appeler à la démission du gouvernement. Trois chaînes de télévision ont aussi été sanctionnées pour avoir critiqué le gouvernement. Parmi les observateurs, certains craignent que le pouvoir en place reporte les élections de mai, au prétexte, forcément, que dans un tel chaos, l’organisation du scrutin est impossible.