Les coulisses du pouvoir : Russie versus États-Unis, un drone à zéro

La question revient à "se demander" s’il s’agissait d’un incident, comme il peut en arriver vu le nombre d’engin qui croise dans la zone, ou si, délibérément une agression russe d’un appareil américain ?

Si le but était d’intercepter le drone, un missile est plus efficace et moins dangereux pour l’avion russe, lui-même. Ce qui pèse en faveur de l’incident. Mais les projections de fuel, le fait de toucher l’hélice du drone, cela, ça donne le sentiment qu’un pilote russe a voulu "se payer une cible."

Quant au contact entre les deux appareils, s’il est avéré, ce serait bien une première. Un premier contact physique militaire entre les deux puissances depuis le début de cette guerre. Observons.

À cette première, les États-Unis ont réagi de manière extrêmement maîtrisée. Avec la carte de la convocation de l’Ambassadeur. Ambassadeur russe dont la réponse est tout aussi mesurée. "Nous sommes favorables à l’établissement de relations pragmatiques entre Russie et Etats Unis. En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas de confrontation avec les Etats Unis." Réponse américaine : "Nous ne voulons pas voir cette guerre s’intensifier au-delà… Mais il est évident que nous réfutons le démenti russe."

Pour cette affaire, dans l’immédiat, on en restera sans doute là.

Mais vu plus largement, c’est une marche de plus dans l’escalade ukrainienne, une marche, gravie par la Russie…