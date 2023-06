Les coulisses du pouvoir : pourquoi recevoir le maire de Téhéran à Bruxelles ?

Bruxelles est une ville accueillante.

Dès lors qu’un sommet international se tient ici, il arrive que des personnalités plus ou moins fréquentables soient reçues. La capitale belge n’est d’ailleurs pas la seule. En février, Vienne, par exemple, a accueilli lors d’un sommet 6 parlementaires russes, dont 5 étaient interdits de séjour en Europe. Chaque fois qu’à New York se tient l’Assemblée Générale de l’O.N.U, ce sont là des représentants de tous les Etats du monde qui sont présents.

Pourquoi alors s’inquiéter de la présence du maire de Téhéran en Belgique ?

Tout est question de timing.

Moins de trois semaines après l’échange d’Olivier Vandecasteele contre le terroriste diplomate Assadollah Assadi, la venue d’un Iranien ultra-conservateur à Bruxelles passe mal.

C’est que, l’Iran est loin d’être une démocratie tranquille dont on recevrait les édiles locaux les bras ouverts. Alireza Zakani, le maire de Téhéran depuis 2021, ne figure pas non plus parmi les modérés du régime. Au contraire, il appartient au même parti que l’actuel président Ebrahim Raïssi. Candidat à trois reprises à la présidentielle, il s’est très opportunément retiré de la course la veille de la victoire d’Ebrahim Raïssi. Son parcours parle de lui-même : ancien chef de l’organisation étudiante Basij, celle qui, à l’automne, a réprimé les manifestations sur le campus iranien. Cette organisation est depuis sanctionnée par l’Union Européenne. Interrogé sur la libération du belge en mai dernier, il a souligné qu’avec cet échange de prisonnier, c’est une injustice à l’égard d’un iranien, qui était là corrigée.