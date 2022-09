Les coulisses du pouvoir : les dictateurs blessés sont les plus dangereux

C’est là que le scénario américain table sur un double pari.

Que l’Ukraine se satisfasse de belles avancées territoriales. Et choisisse de se mettre à la table des négociations.

Que la Russie s’inquiète des pertes, pertes de territoires, perte en homme de plus en plus coûteuse et qu’elle aussi s’asseye aux négociations.

Un bémol ? Ce raisonnement oublie que l’Ukraine est en ce moment galvanisé par ses victoires territoriales.

Un couac, ensuite ? Vladimir Poutine – s’il connaît désormais les limites de son armée – sait aussi la capacité destructrice de son arsenal. Suffisamment effrayant pour inquiéter toutes les capitales d’Europe.

Lui non plus ne semble pas prêt à négocier. Appuyée sur ses référendums d’opérette, l’annexion d’une partie de l’Ukraine à la Russie lui permet de gagner du temps. D’annoncer – en Russie – une victoire territoriale. Et dans le même temps, d’inquiéter les soutiens occidentaux de l’Ukraine.