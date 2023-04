Les coulisses du pouvoir : le blé, l’argent du blé et l’embargo de la Pologne

Une partie du problème est que le blé ukrainien – s’il quitte bien l’Ukraine – se retrouve bloqué en Pologne. Les silos sont remplis et le prix à la tonne chute inexorablement (de 390€ à 190€ la tonne, rapporte Le Monde) au point de contraindre l’exécutif polonais à s’engager auprès des agriculteurs sur un prix de rachat.

L’accord, annoncé, hier soir n’en est – en réalité qu’un demi. Varsovie ne lève pas son embargo. Il accepte qu’il soit contourné. Le blé ukrainien pourra transiter par la Pologne, mais pas y rester. Les cargaisons seront scellées et surveillés et ne pourront en aucun cas aboutir directement sur le marché polonais. Une mesure équivalente vaut pour la Slovaquie et la Hongrie.

L’embargo en somme n’était qu’un message électoral à destination du fermier polonais, et la critique a été ouvertement formulée sur la scène polonaise : mesure électoraliste, arbitraire et surtout non concertée avec l’Union Européenne.

La politique commerciale relève – tout de même – de la compétence exclusive de l’UE – a rappelé le porte-parole de la Commission européen. Et ce blé, ce miel ou tous ces légumes, même s’ils ne font que transiter par ces pays, viendront tout de même alimenter les marchés voisins, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et par là, tireront les prix vers le bas ou viendront concurrencer la production nationale polonaise, hongroise ou slovaque.

Sans doute – en plus de la visée électorale, faut-il lire ce coup d’humeur de Varsovie comme une alerte lancée à la Commission.

Le début d’un bras de fer avec pour enjeu… Du blé.