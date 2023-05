Les coulisses du pouvoir : la contre-offensive ukrainienne a-t-elle commencé ?

Enfin, une contre-offensive n’est pas un acte officiel qu’on pose à la face de tous. Un site d’info, Obozrevatel, cité par le Courrier international, répertorie les indices que les combats reprennent plus activement. Soit des frappes qui soudain se multiplient en plusieurs points, des déflagrations mentionnées ici ou là, le fait encore, que les lignes de ravitaillement russe, les troupes ou les postes de commandement sont frappés. Sur la rive gauche Dniepr, le travail de nettoyage des premières lignes russes aurait, disent certains, déjà commencé.

Le front est extrêmement long. Et à ce stade, rien ne dit que la contre-offensive ukrainienne ne sera pas DES contre-offensives. Rien – stratégiquement, non plus – n’impose de lancer ces contre-attaques simultanément et avec la même force. Tout au plus peut-on conclure, que le mouvement est imminent, mais qu’il forcera l’Ukraine à passer de sa position actuelle – défensive – à un schéma offensif plus difficile et plus meurtrier.