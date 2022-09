Les coulisses du pouvoir : l’hiver de grogne menace

Quand les énergies fossiles disponibles se réduisent de plus en plus, accaparer les ressources d’autres états devient de plus en plus intéressant.

En tous les cas, tant que l’on continue à consommer des énergies fossiles.

Et c’est cela que dit le secrétaire général, (pour le paraphraser) : tant que nous utiliserons du pétrole ou du gaz, nous devrons payer pour l’acheter mais nous devrions aussi payer pour les dégâts que ce gaz ou ce pétrole provoque à la planète. Suivons le raisonnement, du jour où nous nous libérons des fossiles, quelle que soit la manière, nous nous libérons aussi de notre dépendance aux états possédant ces ressources, une série de problèmes pourront commencer à se régler…

Sûrement pas la violence de la répression de la police des mœurs en Iran.

Sûrement pas les émeutes qui secouent Haïti.

Sûrement pas non plus la question très belge de la loi de ‘96 sur le plafonnement des salaires…

Mais ça, dès le début, nous étions prévenus. Quand il évoque l’hiver de grogne Gutteres ne vise pas la Belgique et son front syndical.