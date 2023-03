Les coulisses du pouvoir : guerre en Ukraine, du statu quo à la guerre sans fin

Une autre thèse circule ces jours-ci, celle de l’hypothèse d’une guerre sans fin. Scénario posé par The Guardian qui s’appuie sur une anecdote. A quelques jours du réveillon 2022, un appartement de Moscou où l’on tient des réjouissances de fin d’année. Une sorte de pot de fin d’année au sein de l’intelligentsia culturelle et politique. Parmi les convives, chacun se souhaite une nouvelle année rempli de paix, de joie et de bonheur quand le porte-parole du Kremlin lève son verre et prend la parole. Dmitri Peskov : "vous vous attendez à ce que je dise quelque chose ? Les choses vont devenir de plus en plus dures. Cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps." Le genre de toast qui a le don de plomber l’ambiance et qui – juge The Guardian – vient attester la thèse d’une guerre sans fin.

Certes – le porte-parole de Poutine sait bien que sa déclaration atterrira jusque dans des oreilles occidentales, il n’empêche, dans cette enquête intéressante, le quotidien évalue dans quelle mesure cette thèse d’une guerre sans fin peut sembler crédible. La conclusion n’est pas très engageante : la guerre est en train de devenir nécessaire à l’identité et à la survie de la Russie.