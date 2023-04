Les coulisses du pouvoir : Finlande à l’Otan, l’erreur stratégique de Poutine

L’adhésion de la Finlande à l’Otan s’accompagne d’un profond bouleversement géopolitique.

Au-delà du nombre de membre (31) pour l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, au-delà d’un doublement de la frontière commune avec la Russie (1340 kilomètres de frontière entre Finlande et Russie), c’est surtout l’abandon de la neutralité finlandaise qui a retenu l’attention. Moins d’un an a séparé la demande d’adhésion finlandaise et son entrée effective dans l’Otan. Cette modification express des frontières de l’Otan voit soudain la Russie sérieusement encadrée en Mer Baltique et quasiment cernée sur son flanc ouest.

Comment Moscou vit-elle ce bond en avant de l’Otan qui, tout à coup, vient frôler sa frontière nord-ouest ?

Comment, surtout, envisage de réagir cette Russie, alors que ce processus d’adhésion a été l’un des plus court de l’histoire de l’Otan ?

Certes, la Finlande, membre de l’Union Européenne depuis 1995, bénéficiait déjà des règles d’entraide et de protection mutuelle entre Etats membres. Mais la force de frappe de l’UE n’est pas celle de l’Otan.

Ce mardi, Alexandre Grouchko, le vice-ministre des Affaires étrangères russe a promis un renforcement des capacités militaires russes dans la région. "En cas de déploiement de l’Otan sur le territoire finlandais, la Russie pourrait encore prendre des mesures supplémentaires."

Cette sortie mérite deux commentaires. D’une part l’Otan n’a pas réellement besoin de se déployer dans une Finlande déjà sérieusement militarisée. En somme, la menace russe est inopérante dès lors qu’un terme du raisonnement semble bien ne pas devoir advenir.

Ensuite, La guerre est gourmande en soldat. Avec celle que la Russie mène en Ukraine, cette fameuse "opération spéciale russe" a largement puisé dans les contingents militaires basés à sa frontière finlandaise. France Info rapporte l’anecdote de tankistes russe arrêtés dans le Donbass par l’armée ukrainienne. Sous l’uniforme, il se révèle qu’il s’agit de marins, habituellement basé à Mourmansk, en face de la Mer de Barent.

En clair, si la Russie entend "renforcer ces capacités militaires" à la frontière finlandaise, cela risque de lui coûter des hommes qu’elle ne pourra plus déployer en Ukraine. On devine – si cela devait être le cas, qu’il ne s’agira pas de troupe d’élite et que cela prendra du temps. Selon certains observateurs, regarnir les contingents déplacés vers l’Ukraine pourrait prendre de 3 à 5 ans.