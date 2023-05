Les coulisses du pouvoir : et si on réduisait la taille des cabinets, pour voir ?

Le contrat de gestion de Bpost a été renégocié en 2022. Plus généreusement, l’Etat a augmenté la dotation de l’entreprise. Alors même que les deux collaborateurs – détachés – conseillaient encore la ministre. La ministre a bien reconnu

Je comprends que la perception – d’un conflit d’intérêts existe. Je donne ma main au feu qu’il n’y en a pas eu… Mais je le comprends. C’est une pratique du passé. Nous avons corrigé cela.

Petra De Sutter, De Morgen, Radio1, 3 mai 2023.

Plus qu’une question d’apparence, le système révèle en réalité plusieurs défauts. Le membre de l’administration détaché un temps devra appuyer ou éclairer des décisions sur les services qu’il quitte et dans lequel il reviendra bientôt. Il se trouve ainsi pris entre différentes dynamiques. Difficile aussi de ne pas imaginer qu’à son retour, une étiquette politique lui sera accolée.

Quant à savoir si la pratique relève réellement du passé, on peut en douter. Alexander De Croo, le Premier ministre Open Vld a clairement soutenu la ministre De Sutter, reconnaissant que lors de son passage dans ce ministère, il avait lui-même bénéficié du détachement de collaborateur payé par Bpost. Soutien, jugé insuffisant pour l’opposition qui entend bien demander à la ministre de mettre sa main au feu. Ou au moins se soumettre aux feux des questions du Parlement.

L’affaire pose encore deux questions que le parlement pourrait aussi aborder. D’une part, le statut public de Bpost a-t-il encore du sens. Ou plus exactement, n’est-il pas temps d’éclaircir le statut de l’entreprise pour déterminer si l’on veut qu’elle demeure une entreprise offrant au public des services que le marché ne propose pas ou si l’on souhaite en faire une entreprise purement privée, cotée en Bourse et indépendante alors de l’Etat.

Plus largement, c’est le rapport entre l’administration et les cabinets ministériels qui se posent.

Notre système belge (qui existe en France également) se méfie du poids de l’administration.

Plus au nord – et ça commence déjà au Pays Bas – cela paraît aberrant. C’est l’administration qui élabore les politiques ou les avis juridiques pour ensuite les soumettre pour décision au personnel politique. La taille des cabinets s’en trouverait évidemment sacrément réduite…

L’affaire Bpost De Sutter pourrait amener cette réflexion au parlement.

Et si, pour faire de la politique autrement, si pour en finir avec les pratiques du passé, et si la taille des cabinets se limitait à quelques proches conseillers du ministre…

Pas si incongru.