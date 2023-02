Les coulisses du pouvoir : et si le séisme de lundi faisait aussi bouger les lignes politiques ?

Le séisme survenu lundi en Turquie pourrait – paradoxalement – jeter de nouveaux ponts entre les Etats, voire forcer quelques alliances.

Si la première et plus urgente réaction nécessaire est d’apporter de l’aide aux sinistrés, il faut malheureusement constater que dans leurs malheurs, Turcs et Syriens ne sont pas égaux. Dès les premières heures qui ont suivi l’annonce de la première secousse, à Gaziantep, de nombreuses capitales ont proposé leur aide à la Turquie. Pour les victimes syriennes, il faut constater que c’est plutôt le régime de la double peine qui s’applique.

D’une part, les populations, harcelées par douze années de guerre civiles, se trouvaient déjà en situation d’extrême vulnérabilité. D’autre part, la communauté internationale fait preuve d’une grande frilosité à voler au secours d’un dirigeant toujours frappé de sanctions internationales. A plus forte raison quand ce dirigeant, Al-Assad est à la fois protégé par Moscou et par Téhéran.

Un séisme politique est pourtant à l’œuvre dans la région. Depuis plusieurs mois, le régime syrien travaille à renouer des alliances diplomatiques avec ses voisins de la Région. Arabie saoudite, Emirats Arabe Unis, Egypte ont déjà repris langue avec la Syrie. Même la Turquie – ennemi historique de la Syrie – s’apprêtait, fin janvier à rencontrer le président syrien pour "rétablir la paix" dans la région.

Erdogan compte sur Al-Assad pour assurer son avenir politique aux élections de mai. La Syrie reprendrait à sa charge ses nationaux réfugiés, en Turquie. Elle se chargerait, surtout, de démanteler les positions kurdes pour Ankara. Stratégie – accusent certains – orchestrée par Vladimir Poutine. Les ministres des affaires étrangères des deux pays, il est vrai, se sont retrouvés à Moscou en décembre dernier.

Voir le dirigeant syrien quitter son statut de paria international, cela n’est – bien entendu – pas passer inaperçu aux yeux de la France. La Syrie est historiquement dans sa sphère d’influence. Paris s’interroge dès lors, n’y aurait-il pas là un momentum à ne pas rater ? L’occasion de quitter les postures morales anti-Assad et de renouer une relation diplomatique au nom de la realpolitik ?

Le calcul diplomatique n’est pas réservé à l’entourage d’Emmanuel Macron. Si l’on ne peut douter de la réalité de l’élan de générosité de ceux qui s’envolent ces jours-ci pour les zones sinistrées, il y a fort à parier que les capitales et les chancelleries n’oublient pas ici qu’il y a bien une carte à jouer. Celle de l’aide stratégiquement orientée.

Apporter de l’aide, bien nécessaire, à la Turquie permet en effet de marquer des points sur deux tableaux.

D’une part, cela contraint le dirigeant turc à se montrer plus souple avec ces adversaires. Pensons ici à la Grèce, à la Suède et à son adhésion à l’Otan, voire au Kurdistan syrien, avide de normalisation de ses relations avec Ankara.

D’autre part, en soulignant l’impréparation turque au risque sismique pourtant bien connu de la région, l’aide international apporte à l’opposition turque un argument de choix. Erdogan en connaît l’enjeu. En 1999, après les 17.000 morts dans le tremblement de terre de Marmara, c’est en critiquant la gestion hasardeuse du pouvoir d’alors que l’AKP, le parti d’Erdogan est parvenu à se hisser au pouvoir, trois ans plus tard.