Les coulisses du pouvoir : diplomatie des otages, que cherche vraiment l’Iran ?

Depuis 1979 et la crise des otages, l’Iran pratique régulièrement ce que l’on appelle la diplomatie des otages, ou diplomatie coercitive. Méthode aussi abjecte qu’efficace et qui consiste, très simplement, à procéder à l’arrestation d’étranger présent en Iran, pour ensuite monnayer leur libération. C’est une prise d’otage, dont la rançon ne s’exprime pas forcément en argent.

Ici, dans le cas de l’humanitaire belge, la monnaie d’échange réclamée fut la libération d’un iranien détenu en Belgique, Assadolah Assadi, "terroriste diplomate" condamné à une peine de 20 ans de prison. Autre temps, l’Iran a réclamé des Britanniques qu’ils épongent une dette de plusieurs centaines de millions d’euros. D’autres arrestations – tout aussi arbitraires – ont servi de levier pour tenter d’alléger le régime de sanction qui frappait l’Iran.

Olivier Vandecasteele ne fut donc pas le premier. Il est plutôt le dernier en date à avoir été libéré.

Il y a moins d’un mois, deux ressortissants français étaient relâchés. En février, une chercheuse franco iranien bénéficiait d’une amnistie prononcée par Téhéran. La France n’ayant pas pour habitude de communiquer sur ce genre d’opération, on saura peu de ce qui a guidé ces librations. Tout au plus, peut-on noter que les arrestations des Français se sont insérées dans de prétendues mesures de rétorsion orchestrée par Téheran. "Vous avez arrêté un de mes nationaux ? Moi Iran, je fais pareil. Et maintenant discutons !"