Les coulisses du pouvoir : démocratie "first"

Bien entendu, quantité de produits – et de matières premières – sont exclusivement proposés par des Etats non démocratiques. S’il nous est impossible de nous en priver totalement, acceptons – alors – l’idée de progressivement tenter de les remplacer, poursuit cette théorie.

Pour séduisant que soit la formulation, il n’en reste pas moins qu’elle compte quelques sérieux écueils. A commencer par le prix.

Cette manière de mettre en avant un protectionnisme fondé non pas sur l’intérêt national mais plutôt sur la démocratie compte un autre défaut. Celui propre à tous les boycotts. IL fait peser sur les populations elle-même le défaut de démocratie que l’on reproche à l’Etat. C’est une sorte de double peine, le citoyen d’un Etat non démocratie subit un régime dans lequel ses libertés fondamentales ne sont pas reconnues, et il risque de se retrouver privé de moyens de subsistance si les démocraties décident de ne plus commercer avec son pays.

Enfin, l’idée de se "replier" sur les pays amis – et surtout sur les ressources propres de l’Etat – est forcément plus facile à envisager dans un pays – comme le Canada, possédant de vastes ressources (minières, notamment), qu’en Belgique.

Très pratiquement, il ne faut pas oublier que ce discours de Christya Freeland vise aussi la scène politique canadienne. La ministre (des finances) se profile sur un thème international tout en envoyant un message aux entreprises nationales. "Produisons, nous trouverons toujours bien un partenaire démocratique pour acheter nos produits."

Pour autant, et malgré l’apparente naïveté de vouloir injecter un peu d’élégance ou de noblesse dans le business international, la proposition possède un double intérêt : celui – évident – de priver les autocraties d’un moyen de pression commercial à notre égard., et ensuite, permet de faire miroiter un fameux incitant : devenez une démocratie et nous serons partenaires commerciaux.