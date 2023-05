Les coulisses du pouvoir : crise bancaire, stop ou encore ?

First Republic Bank est-elle la Last to fail ?

Après – en mars – la chute du duo formé par Silicon Valley Bank et Signature. Après, sur notre continent, Crédit Suisse. Après ces trois-là, croire au stop était donc une erreur. Cette semaine, la First Republic Bank – banque privée pour grosse fortune, a été déclarée en faillite et aussitôt rachetée par JP Morgan.

Le scénario est une fois de plus celui d’un bank run, suivi d’une solide perte de valeur boursière (-75%). Scénario aussi d’un modèle bancaire qui ne fonctionne plus dès lors que les taux d’intérêt repartent à la hausse.

Certains d’ailleurs l’observent (presque) d’un œil positif : le marché se débarrasse des institutions incapables de tenir la route. Sauf que… Ce n’est évidemment pas le but de la FED. La hausse des taux vise à limiter la progression de l’inflation, elle n’a pas pour but de se débarrasser des canards boiteux du secteur bancaire. Au passage, une nouvelle hausse est d’ailleurs attendue d’ici la fin de la semaine.

Dans ce contexte, faut-il penser que First Republic Bank sera la dernière ? Le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, veut croire qu’il n’y aura pas d’effet domino. Quelques fissures, quelques craquements dans le système, admet-il. Peut-être la chute d’un acteur mineur mais plus une banque d’importance de FRB. Cette période-là est, selon lui, terminée.