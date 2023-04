Les coulisses du pouvoir : Charles Michel, président coûteux et polluant ?

Le premier à avoir tiré, c’est le média européen, Politico. Plutôt bien informé et même très bien introduit dans le microcosme européen, le site pointe l’inclinaison de Charles Michel à voyager en jet privé. Sur 112 missions, 72 en jet, 18 seulement en vol commercial. A sa suite, Le Monde se procure les factures de voyages du Président du conseil européen. Quelques montants donnés à titre d’exemple : le voyage à Vienne, en janvier 2022, 20.500€. Celui à Berlin, le mois qui suit, 37.500€. A Paris, quelques jours plus tard, 35.750€. Le titre du quotidien français est sans appel : "Charles Michel, un président du Conseil européen aux voyages coûteux et polluants."

Présidence polluante ? L’exemple le plus évocateur est sans aucun doute celui de la Cop27, à Charm el-Cheikh (Egypte), en novembre 2022. Et Charles Michel et Ursula von der Leyen avaient fait valoir qu’ils avaient voyagé ensemble (!) jusqu’à cette Cop. Comme s’il s’agissait là d’un effort considérable et non d’une mesure assez logique d’économie. Voyage ensemble, peut-être mais à bord d’un jet de la compagnie Luxaviation, et pour aller dire là-bas : "Un pistolet climatique est braqué sur notre tempe. Nous vivons en sursis. Nous – en Europe – sommes et devons rester des champions du climat."