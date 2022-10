Les coulisses du pouvoir : 2029, l’année du curling dans le désert ?

Le lieu choisi ne manque pas d’étonner. Trojena, en Arabie saoudite, se situe en face du golfe d’Aqaba. En plein désert montagneux, dans un site pas encore construit. L’hiver y est plutôt doux, mais sur les sommets il n’est pas exclu d’y croiser quelques flocons. Et c’est bien là tout la nature du débat qui agite la toile, faut-il organiser ce genre de compétition dans un pays qui ne jouit pas d’un véritable climat de sport d’hiver ? Le tout, alors que la planète s’apprête à regarder (ou pas) une coupe du monde, en hiver au Qatar.

Il convient d’admettre qu’en ce qui concerne la logique écologique d’implantation des infrastructures sportive, nos pays comptent leurs lots de piscine tropicale, de patinoire, de pistes de ski indoor… Bref, personne n’a attendu d’avoir un terrain plat pour construire un stade de foot. Mais ce sont des infrastructures collectives, issue – pour la plupart – d’une époque où la performance énergétique était loin d’être une préoccupation.

Et puis, rétorqueront d’autre voix, The Line, le bâtiment que l’Arabie saoudite envisage de construire tient plus de la mégapole que du village olympique traditionnel. Façades en miroir, lac d’eau douce, neige toute l’année…

Le projet pharaonique ne manque pas de détracteurs, architecte et ingénieur y compris. Et l’on peut déjà craindre, qu’à l’exemple du Qatar, la construction de la ville futuriste – Neom c’est son nom – et de son Line consomme autant de mètres cubes de béton que de vies sacrifiées d’ouvrier-esclaves.

Dans un passé pas si lointain, des Jeux Olympiques d’hiver se sont tenus à Sotchi (Russie, 2014). Dans un climat subtropical, plus propice aux agrumes qu’au remonte-pente. En Corée du Sud, autre édition des JO d’hiver, 90% de la neige était artificielle. Les remous que provoque cette annonce tiennent donc à autre chose qu’à la seule annonce de ce qui est perçu comme une aberration écologique.