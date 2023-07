Les coulisses du mercure : vague de chaleur en Europe, on fait quoi ?

L’alerte – médiatique – a été lancée il y a longtemps. Le 4 septembre 1979, Haroun Tazzieff, vulcanologue, alertait sur le danger d’un réchauffement climatique. Depuis, rien de neuf sinon la prise de conscience chaque été plus prégnante de la réalité de ce dérèglement du climat. Et l’action politique lentement s’oriente vers ces préoccupations climatiques.

Trop lentement, juge certain (De Standaard) qui propose, par ironie, d’enfermer tous les dirigeants dans un hangar sans airco, au cœur du pays le plus chaud du monde, le temps qu’ils trouvent ensemble une solution.

Côté wallon, la Région a décidé de lier les aides à l’investissement destinées aux entreprises à une série de critères environnementaux. En observateur avisé, L’Echo souligne "tout cela répond enfin à une logique de bonne gouvernance, et démontre qu’il est possible de lier le développement économique et la préoccupation environnementale". Pour autant, la Flandre, elle, vient de reporter les mesures de renforcement des normes d’émission des véhicules à Gand et à Anvers. La Libre souligne ainsi que la limitation d’accès aux véhicules les plus polluants est reportée de 2025 à 2026.

On peut – chaque média s’y prête, multiplier les articles sur le sujet. S’interroger sur les moyens de lutter contre la chaleur (rideau, airco ou ventilo) ou compatir avec les touristes qui ont la malchance de devoir s’enfermer dans leurs locations pour tenir le coup, le problème reste la question qui froisse et qui ne se pose pas : on fait quoi – concrètement – pour limiter le dérèglement climatique ?

A leur manière, plusieurs partis ont déjà répondu.

Pour la N-VA, attendons 2026 pour voir. Deux autres partis – en Flandre – ont eux aussi donné des indices sur leur position : le CD&V – niveau européen – n’était pas favorable à la réglementation sur la restauration de la nature. L’Open VLD pas plus, qui plaidait pour une pause de la réglementation environnemental.

Au sein des familles politiques belges, un bon tiers a fait comprendre que la préoccupation climatique n’était pour eux qu’une priorité de seconde ligne.