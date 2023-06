Les coulisses de Roland Garros avec les ramasseurs de balles de Huy

Cette année à Roland Garros, il y a 280 ramasseurs de balles. Ils ont entre 12 et 16 ans et parmi eux, il y a deux Belges : Ayla et Doryan ! Ils étaient 5000 à postuler ! Nous avons passé une journée avec eux à Roland Garros. Doryan nous confie :

C’est grandiose, il n’y a pas tout le monde qui a la chance de vivre ça !

Les règles sont très strictes. Chaque ramasseur est noté sur son esprit d’équipe, son dynamisme, l’anticipation et sur le fameux roulé, le geste pour se passer les balles sur le terrain : “C’est assez technique, ce n’est pas facile. Je galère encore des fois à le faire” dit Ayla.

Celles et ceux qui ont les meilleures notes ramassent sur les plus grands terrains et auront ensuite la chance de ramasser aux finales, à la fin du tournoi.

Je vis un rêve

Ramasser les balles à Roland Garros, c’est aussi l’occasion pour Ayla et Doryan de voir leurs idoles de tout près. “J’ai pu voir Alcaraz, Djokovic, Wawrinka. J’ai ramassé Swiatek aussi, la première mondiale, donc ça je suis bien contente” nous confie Ayla, les étoiles dans les yeux.

Si toi aussi tu aimerais être ramasseur de balles à Roland Gallos, il n’y a qu’une seule adresse : en Belgique, les sélections se font pour les élèves inscrits en tennis études à l’IPES de Huy.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.