Les coulisses de l'histoire : Le nazisme, une aventure autrichienne

L'Histoire n'est pas une science exacte. Dans cette collection unique (les coulisses de l'histoire), un nouveau regard sur les grands événements du XXe siècle. Avec le temps, les travaux des chercheurs révèlent une réalité souvent plus nuancée que les idées communément admises. De l’imposture militaire d’Hitler aux lourdes contreparties du plan Marshall, des motifs oubliés de la capitulation japonaise, au lendemain des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, au mythe erroné d’un Mao Zedong artisan de la modernisation de la Chine, cette passionnante collection documentaire se penche sur de grands personnages et événements charnières de l’histoire du XXe siècle. Elle en propose une lecture revue et corrigée, portée par un récit limpide tissé de saisissantes archives.

Un documentaire de Barbara Necek à voir dans "Retour aux sources" le samedi 26 mars à 21h00 sur la Trois. A REVOIR SUR AUVIO DURANT 90 JOURS