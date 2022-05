Les coulisses de Cannes vues par Broute

Critique cinéma, coordinatrice d’intimité, organisateur de soirées, un fan qui attend les stars en bordure du tapis rouge… Bertrand Usclat incarne les coulisses de Cannes pour Broute et c’est très drôle.

Vous le savez, cette année le festival de Cannes a changé de partenaires : Canal + a été remplacé par France Télévision, Brut et Tik Tok.

Toutes les infos à ce sujet ici.

Il n’en fallait pas plus pour que Bertrand Usclat, comédien et humoriste à l’origine de Broute, un média qui parodie le contenu de Brut, propose une série de vidéos humoristiques sur les "coulisses du festival". On le découvre par exemple, se glisser dans la peau d’un critique cinéma (voir ci-dessus). Dans cette vidéo parodique, le journaliste interprété par Bertrand Usclat, écrit des critiques sans même voir les films. On y retrouve le cynisme qui fait l'ADN de Broute: Bertrand Usclat aborde par le rire des sujets d'actualité ou des faits de société.

Dans une autre vidéo, le comédien se met à la place des fans qui guettent l’arrivée des stars devant le tapis rouge (voir ci-dessous). Comme ceux-ci ne vont plus au cinéma, ils ont parfois du mal à reconnaître les stars qui montent les marches mais ils sont tout de même heureux d’obtenir un autographe dans leur petit carnet. Enfin, Broute s’intéresse aussi aux nouveaux métiers du cinéma comme les coordinateurs d’intimité. Dans un faux reportage, on suit Pauline Clément, qui est chargée de s'assurer du bien-être des acteurs et actrices lors des scènes de sexe sur les tournages… (A voir ci-dessous).

On vous laisse découvrir ces vidéos parodiques. Nous, on se dit qu’un peu d’humour et d’autodérision ne peut pas faire de mal à la croisette… D’autant plus que le festival de Cannes, c’est bientôt fini déjà ! On ne vous cache pas qu’on attend avec impatience la vidéo Broute qui parodiera la remise des trophées, Bertrand Usclat si tu nous lis, on compte sur toi.

Pour plus de contenus similaires, suivez Broute sur Instagram, Twitter, Youtube et Facebook !