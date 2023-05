Les coulisses de Buckingham

Le Temps, en Suisse, s’interroge sur… Le tracé du parcours royal. Voilà de la géopolitique à l’échelon urbain. Les lieux de parade répondent souvent à des stratégiques politiques. Ainsi, du tracé de Buckingham à Westminster et retour, qui est exclusivement positionné à l’ouest de Londres. La particularité se retrouve aussi à Berlin ou à Paris, l’est de la ville est plutôt réservé aux classes besogneuses quand l’aristocratie s’installe à l’ouest.

Analyse passionnant dans son genre.

Amusante aussi, la chronique du New York Times qui s’interroge : "Mais ça sert à quoi un couronnement ?" Ça sert à rappeler aux Américains qu’il y a plus égocentrique qu’eux, siffle une correspondante du Guardian. Ça sert aussi, explique doctement le quotidien new yorkais, à ressortir cette cuillère du 12ie siècle qui contiendra l’huile sacrée… Bref ça sert à dépoussiérer des symboles. "De la Stone of destiny à la Crown, ce mélange d’anciens symboles religieux et politiques est impénétrable pour le spectateur moyen, et c’est en quelque sorte le but : lorsqu’il s’agit de couronnements britanniques, l’anachronisme est une caractéristique, pas un bug. La monarchie britannique et le passé du pays sont inextricablement liés, et un couronnement est l’occasion pour l’institution de faire un signe de tête à l’histoire en espérant que l’histoire lui réponde."

Au rang des infos de dernières minutes, en observant la liste des invités, Le Soir constate qu’il y aura, en masse, des familles régnantes. Et quelques personnalités au profil moins désirables. Ainsi, la Chine devrait – croit savoir le Daily Mail – envoyé non pas le président Xi Jinping, mais le vice-président Han Zheng, l’homme précisément qui a torpillé le traité sino-britannique sur Hong-Kong.

Shocking !