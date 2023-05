Les Couleurs du Temps : le glamour politique de Pierre & Gilles chez Templon

Sale temps

Les deux artistes sont les maîtres de l’icône contemporaine, érotisant les mauvais garçons – comme Genêt – et starifiant les vedettes – comme Warhol – et les inconnu·e·s – comme personne – dans cette volonté politique de gommer les hiérarchies sociales et morales. De donner de la dignité à tou·te·s. On l’a compris maintenant, derrière les saints et les pécheurs, les paillettes les fleurs et les bonbons, le couple commente son époque depuis plus de quarante ans, et ce glamour politique est plus que jamais présent dans la bien nommée expo Les Couleurs du Temps qui s’ouvre sur la photo-tableau (Pierre photographie et Gilles peint) christique La Promesse, montrant un jeune ukrainien (le mannequin Bogdan Romanovic) baigné dans la lumière d’une colombe au-dessus de sa tête, une fleur à la main, sur fond jaune et bleu. Un fond qui déborde l’œuvre pour créer un drapeau ukrainien sur la surface du mur. Une photo d’espoir réalisée après que le couple ai fait la couverture du Vogue Ukraine en décembre 2019.