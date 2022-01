Les cotisations sociales : ce qui change cette année pour les indépendants

La demande de dispense

En cas de fermeture ou de baisse de son chiffre d’affaires de plus de 40% par rapport au même trimestre, en 2019, il est maintenant possible de demander une dispense. La démarche pour y arriver a d’ailleurs été simplifiée. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’en cas de dispense, on ne constitue pas de droit à la pension. Il y a donc tout intérêt à réguler la situation une fois que vos revenus s’améliorent.